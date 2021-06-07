Rize'de çalıştığı inşaatın dokuzuncu katından düşen işçi öldü - Son Dakika

Baran'ın iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı

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