Rize'de cami anonsuyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar uyarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de cami anonsuyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar uyarıldı - Son Dakika

Rize'de cami anonsuyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar uyarıldı

6 saat önce

Rize'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı camiden anons yapılarak duyuruldu.

Rize'de cami anonsuyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar uyarıldı, System.String[]

Rize'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı camiden anons yapılarak duyuruldu.

İçişleri Bakanlığının dün yayımlanan genelgesinin ardından Rize Şeyh Camisi'nden yapılan anonsla 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Anonsta, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Rizeliler. Tüm vatandaşlarımızın mecbur olmadan evden çıkmaması hepimizin sağlığı için gerekli olup, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olanların sokağa çıkması yasaklanmıştır. Yasak kapsamındaki yalnız yaşayan hemşehrilerimizin 112, 155 ve 156 hatlarına bildirecekleri her türlü ihtiyaçları için ekiplerimiz yardımcı olacaktır. Tüm vatandaşlarımızın da tanıdıkları büyüklerimize yardımcı olacaklarına inancımız tamdır. #Evdekal Rize."

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti         
14:02
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor         
10:53
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:07:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de cami anonsuyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar uyarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]