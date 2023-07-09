Rize'de camilerden 'sel ve heyelana karşı' anons yapıldı - Son Dakika
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Rize'de camilerden 'sel ve heyelana karşı' anons yapıldı

09.07.2023 22:28

Rize'de şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı vatandaşlara camilerden anonslar yapıldı. Meteoroloji müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan uyarılarla vatandaşlar sel ve heyelan riskine karşı uyarıldı.

Meteoroloji müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Yağışların giderek artması beklenen Rize'de ise Çayeli ilçesinde bulunan camilerden sel ve heyelanlara karşı vatandaşların duyarlı olması için anonslar yapıldı.

Rize'de camilerden 'sel ve heyelana karşı' anons yapıldı

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARILDI

Anonsta "Bu akşam ve yarın için ilimizde, ilçemizde afet riski taşıyan yoğun yağış uyarısı vardır. Şiddetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması dere yataklarında bulunulmaması gerekmektedir. Rabbim her türlü afetlerden bizi muhafaza eylesin" ifadeleri yer aldı.

Rize'de camilerden 'sel ve heyelana karşı' anons yapıldı

"DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"

AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından ise vatandaşlar SMS yolu ile uyarıldı. AFAD tarafından atılan SMS'de "Meteorolojiye göre Rize'de şiddetli yağışlar yarın geceye kadar sürecek. Sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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AFAD, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de camilerden 'sel ve heyelana karşı' anons yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de camilerden 'sel ve heyelana karşı' anons yapıldı - Son Dakika
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