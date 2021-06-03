Rize'de çatı katında plastik kaplar içerisinde ekili 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar sonucu İ.P'nin evine operasyon düzenlendi.
Evin çatı bölümünde yapılan aramada saksı içerisinde dikili 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rize'de çatı katında ekili 160 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika