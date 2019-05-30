Rize'de çatıdan düşerek ölen çocuk defnedildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Ferhat Ali Odabaş'ın cenazesi, ilçeye bağlı Aşıklar köyü Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenazede anne Ecrin, baba Mehmet Odabaş ile yakınları gözyaşı döktü.



Aşıklar köyünde annesi Ecrin Odabaş'ın iki katlı evlerinin çatısında çamaşır astığı sırada çatıdan düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erkek çocuk evde yangın çıkardı! Apartman sakinleri dehşeti yaşadı

Meyve bıçağını sevgilisinin kalbine saplayan kadın: Ölmemek için yaptım

Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu

Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı