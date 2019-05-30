Son Dakika Haberleri: Rize'de çatıdan düşerek ölen çocuk defnedildi
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Rize'de çatıdan düşerek ölen çocuk defnedildi

21 dakika önce

Rize'nin Çayeli ilçesinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Rize'de çatıdan düşerek ölen çocuk defnedildi, System.String[]
Rize'nin Çayeli ilçesinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi.
Ferhat Ali Odabaş'ın cenazesi, ilçeye bağlı Aşıklar köyü Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenazede anne Ecrin, baba Mehmet Odabaş ile yakınları gözyaşı döktü.

Aşıklar köyünde annesi Ecrin Odabaş'ın iki katlı evlerinin çatısında çamaşır astığı sırada çatıdan düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:48 Kaynak: AA
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