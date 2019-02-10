Rize'de Çatlamalar Nedeniyle Boşaltılan 8 Katlı Binada İnceleme Başlatıldı
58 dakika önce
Rize'de çatlamalar nedeniyle boşaltılan 8 katlı binada inceleme başlatıldı.
Rize
'de çatlamalar nedeniyle boşaltılan 8 katlı binada inceleme başlatıldı.
Rize merkez Yeniköy Mahallesi
1 Nolu Cami Sokak'ta bulunan 8 katlı ve içerisinde 24 daire bulunan Kent Apartmanı çatlamalar meydana geldi. Akşam saatlerinde kalebodurlarda çatlama seslerini duyarak paniğe kapılan apartman sakinleri binayı boşaltırken, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve AFAD
Rize İl Müdürü Şakir Kurk binada incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan AFAD Rize İl Müdürü Şakir Kurk, "Bina bu akşam saatlerinde tahliye edildi. Bazı vatandaşlarımız akrabalarının yanında kalacak. Yakınları olmayanları ise AFAD misafirhanelerinde ağırlayacağız. Binada yarın inceleme yapılacak" ifadelerini kullandı. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:10 Kaynak: İHA
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