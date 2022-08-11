Çay hasadında, teleferik sepetinin çarpmasıyla yaralandı - Son Dakika
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Çay hasadında, teleferik sepetinin çarpmasıyla yaralandı

11.08.2022 13:37
Çay hasadında, teleferik sepetinin çarpmasıyla yaralandı

RİZE'de, çay bahçesinde hasat yapan Hakif Yılmaz, yakınından geçen çay yüklü ilkel teleferiğin sepetinin çarpması sonucu sırtından yaralandı.

RİZE'de, çay bahçesinde hasat yapan Hakif Yılmaz, yakınından geçen çay yüklü ilkel teleferiğin sepetinin çarpması sonucu sırtından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Kalkandere ilçesi Yolbaşı köyünde meydana geldi. Mine Aksu, çay bahçesinde hasat yapan Hakif Yılmaz'ı fark etmeyerek, çay yüklü ilkel teleferiği çalıştırdı. Teleferik sepetinin demir kısmı yakınından geçtiği sırada Yılmaz, sırtına çarpması sonucu yaralandı. Çay bahçesindekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçeye ulaşan AFAD ekipleri, Yılmaz'ı sedyeyle 200 metre yola taşıyarak ambulansa teslim etti. Yılmaz, ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.


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Kaynak: DHA

Yolbaşı, AFAD, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay hasadında, teleferik sepetinin çarpmasıyla yaralandı - Son Dakika

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