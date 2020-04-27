Rize'de çay üreticisi yaklaşan çay hasadı öncesi ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rize'de çay üreticisi yaklaşan çay hasadı öncesi ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika Ekonomi

Rize'de çay üreticisi yaklaşan çay hasadı öncesi ne yapacağını şaşırdı

30 dakika önce

Rize'de çay üreticisi yaklaşan çay hasadı öncesi ne yapacağını şaşırdı Corona virüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca Gürcü işçilerin çay toplamaya gelemeyecek olmasına bir de Rize'ye büyükşehirlerden çay hasadı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üreticiye daha önce...

Rize'de çay üreticisi yaklaşan çay hasadı öncesi ne yapacağını şaşırdı

Corona virüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca Gürcü işçilerin çay toplamaya gelemeyecek olmasına bir de Rize'ye büyükşehirlerden çay hasadı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üreticiye daha önce verilen izinlerin iptal edilmesi çay hasadında belirsizliğe yol açtı

RİZE - Corona virüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca Gürcü işçilerin çay toplamaya gelemeyecek olmasına bir de Rize'ye büyükşehirlerden çay hasadı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üreticiye daha önce verilen izinlerin iptal edilmesi yaklaşan çay hasadı öncesinde belirsizliğe neden oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, yarıcı ve yevmiyecilerin Rize'ye gelebiliyor olmasına il dışındaki Rizeli vatandaşların kızdığını dile getirdi. Rize'de Korona virüs tedbirleri kapsamında son alınan karar ile sadece çevre illerden daha önce bölgede çay toplamış yarıcı olarak adlandırılan vatandaşların Rize'ye gelebileceğini belirten ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi "Ziraat odaları muhtarlara yarıcıların, daha önce burada çay toplamış çevre illerdeki vatandaşların gelebileceğine dair bir bilgi atmış. Bunun üzerine İstanbul'daki vatandaşlar diyor ki 'Ünyeli, Giresunlu gelebiliyor, yarıcı gelebiliyor ama ben gelemiyorum'. Onlara hangi işlem yapılıyorsa bize de yapılsın diyor. Vatandaş bu konuda biraz kızgın" ifadelerini kullandı.

Rize'de bulunan Vatandaşların il dışından gelemeyenlere yardım edeceğini ve çaylarını toplayacağını, yardımlaşmayla bu işin çözülebileceğini dile getiren İdris Çelik isimli Rizeli çay üreticisi ise "Bu yıl bir diyorlar toplayacağı, bir diyorlar toplamayacağız bende anlamadım. İl dışında olan vatandaşların komşuları varsa komşuları, akrabaları varsa akrabaları toplayacak. İllaki toplanacak, çay dalında kalmaz" dedi.

Gürcistan uyruklu vatandaşların Rize'ye gelerek çay toplayamayacağını ve bu yıl herkesin bu yıl kendi çayını toplayacağını hatırlatan Mehmet Bakırcı isimli başka bir çay üreticisi ise "Herkes kendi çayını kendisi toplayacak. Gürcülere her yıl parayı vereceğine herkes kendi çayını toplayacak. Burada bu vatandaş bir şey yiyecek. Eskiden herkes kendi çayını toplardı, şimdi bekle İstanbul'dan gelecek de 3 güne toplayıp gidecek. Gerek yok herkes çayını toplayacak bu yıl" şeklinde konuştu.

Rize'de çay üreticisi yaklaşan çay hasadı öncesi ne yapacağını şaşırdı

Koronavirüs, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 07:05 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar! Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak         
19:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözlerini nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek çıktı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözlerini nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek çıktı         
19:14
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum         
19:07
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı         
19:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır         
18:39
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı         
18:32
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi         
18:18
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi         
17:40
Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi         
17:37
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı         
17:37
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti         
17:36
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası         
17:21
Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı         
17:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı         
17:08
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu         
17:07
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi         
17:05
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı         
16:53
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor         
16:53
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu         
16:48
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim         
16:48
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı         
16:48
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?         
16:46
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi         
16:38
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu         
16:34
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal         
16:27
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti         
16:21
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık         
16:19
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 19:35:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de çay üreticisi yaklaşan çay hasadı öncesi ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]