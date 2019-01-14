Rize'de Çevre Yolu'nda İstimlak Bedellerine Tepki

Rize'de Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında Pehlivantaşı mahallesinin tamamen yok olacağını ve duble yol kavşağı içinde yer alacağını belirten Mahalle muhtarı Ömer Yılmaz, arazi ve evlerinin istimlak edileceğini fakat ödenecek istimlak parasının çok az olduğunu dile getirdi.

Rize'de Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında Pehlivantaşı mahallesinin tamamen yok olacağını ve duble yol kavşağı içinde yer alacağını belirten Mahalle muhtarı Ömer Yılmaz, arazi ve evlerinin istimlak edileceğini fakat ödenecek istimlak parasının çok az olduğunu dile getirdi.



Konuyla ilgili bilgiler veren Yılmaz "Mahkemelerde dava açmaya başladık. Karayolları teşkilatı istimlak edeceği evlerimiz için çok düşük bedel biçiyor. Vereceği bedelle bir ev alamayız ama burada 2-3 katlı evlerimiz yıkılacak. Çaylık arazilerimiz yol için feda edilecek ama bize karşılığı ödenmeyecek, bizler mağdur oluyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Yol lazım ama bizim mağduriyetimiz de olmamalı. Sosyal devlet vatandaşını mağdur etmez. Burada birçok defa proje değişiklikleri yapıldı. Bazı yerlerde mezarlıklarımız bile kalkacak ama hiç değilse yuvamız yıkıldığında verilecek parayla bir ev alabilelim ve Karayolları bize ev yapıp versin" dedi.



Yol güzergahına denk gelen evlerden başka yıkılacak binalar arasında mahalle eski camisi, sağlık evi, kasap, fırın, bakkal gibi birçok işyerleri de bulunuyor. Adeta savaş sonrası terkedilen harabe yerleşim yerini andıran Pehlivantaşı'nda birçok mal sahibi işyerlerini boşaltmış durumda.



Rize merkez trafiğini rahatlatmak amacıyla 2014 yılında yapımına başlanan çevre yolunda tamamı 5 kilometre olan Merkez-Pehlivantaşı yolu Karayolları ağına alınarak Karayolları tarafından yaptırılıyor. Yol üzerinde virajlı yerleri önlemek amacıyla 3 adet tünel yapılmaya başlandı. Tüneller ve yol tamamlandığında 2 şerit gidiş, 2 şerit gelişli 4 şerit olacak olan Çevre yolu 2 kilometre kısalmış olacak. - RİZE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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