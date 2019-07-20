Son Dakika Haberleri: Rize'de cezaevinden firar
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Rize'de cezaevinden firar

1 saat önce

Rize'de cezaevinden bir hükümlü firar etti.

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Rize'de cezaevinden bir hükümlü firar etti.

Alınan bilgiye göre, Kalkandere L Tipi Açık Cezaevinde "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hükümlü İ.M. firar etti.
Firarinin yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kalkandere, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:22 Kaynak: AA
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