Rize'de cezaevinden firar
1 saat önce
Rize'de cezaevinden bir hükümlü firar etti.
Rize Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:22 Kaynak: AA
'de cezaevinden bir hükümlü firar etti.
Alınan bilgiye göre, Kalkandere
L Tipi Açık Cezaevinde "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hükümlü İ.M. firar etti.
Firarinin yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.
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