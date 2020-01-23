Rize'de cezaevinden firar eden kişi Artvin'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de cezaevinden firar eden kişi Artvin'de yakalandı - Son Dakika

Rize'de cezaevinden firar eden kişi Artvin'de yakalandı

6 saat önce

Rize'deki cezaevinden firar eden tutuklu, Artvin'in Borçka ilçesinde yakalandı.

Rize'de cezaevinden firar eden kişi Artvin'de yakalandı, System.String[]

Rize'deki cezaevinden firar eden tutuklu, Artvin'in Borçka ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, Rize'de çeşitli suçlardan kaydı bulunan G.A.T, tutuklu bulunduğu Rize Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan dün firar etti.


Firari G.A.T, jandarma ekiplerince Borçka ilçesi Kale köyündeki evinde yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Borçka, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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