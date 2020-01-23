Son Dakika › Güncel › Rize'de cezaevinden firar eden kişi Artvin'de yakalandı - Son Dakika
Rize'de cezaevinden firar eden kişi Artvin'de yakalandı
6 saat önce
Rize'deki cezaevinden firar eden tutuklu, Artvin'in Borçka ilçesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:02 Kaynak: AA
Rize'deki cezaevinden firar eden tutuklu, Artvin'in Borçka ilçesinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, Rize'de çeşitli suçlardan kaydı bulunan G.A.T, tutuklu bulunduğu Rize Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan dün firar etti.
Firari G.A.T, jandarma ekiplerince Borçka ilçesi Kale köyündeki evinde yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Son Dakika Sahibinin komutlarına uyan 5 aylık buzağı görenleri şaşırtıyor Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan korona virüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu