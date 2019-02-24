Rize'de Çıkan Yangında 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Rize'de yedi katlı bir apartmanın beşinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen ikisi çocuk altı kişi hastaneye kaldırıldı.

Rize'de yedi katlı bir apartmanın beşinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen ikisi çocuk altı kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Ekrem Orhon Mahallesi Hanımeli Sokağı'ndaki bir apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Soğutma çalışmalarının ardından evde inceleme yapan itfaiye yetkilileri, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.



Yangında dumandan etkilenen ikisi çocuk altı kişi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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