Son dakika haber! Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika

Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın ilçeye bağlı Gölyayla Köyü, Kabahor Yaylası'nda sabah saatlerinde başladı. Henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz can kaybı olmadığını dile getirerek "Şuanda İkizdere, İyidere, Derepazarı ve Rize Belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 7 evde yangın çıktı. Yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışmaları yapıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması" ifadelerini kullandı.

Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.