Rize'de cinayete kurban giden yaşlı adamın cesedi itirafçıların söylediği ikinci yerde de bulunamadı - Son Dakika
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Rize'de cinayete kurban giden yaşlı adamın cesedi itirafçıların söylediği ikinci yerde de bulunamadı

27.03.2022 00:57
Rize'de cinayete kurban giden yaşlı adamın cesedi itirafçıların söylediği ikinci yerde de bulunamadı

Rize'de kendisinden 171 gündür haber alınamayan ve televizyon programı sonrasında cinayete kurban gittiği ortaya çıkan yaşlı adamın gömüldüğü yerle ilgili itirafçıların söylediği ikinci yerde de ceset bulunamadı.

Rize'de kendisinden 171 gündür haber alınamayan ve televizyon programı sonrasında cinayete kurban gittiği ortaya çıkan yaşlı adamın gömüldüğü yerle ilgili itirafçıların söylediği ikinci yerde de ceset bulunamadı.

Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de kızı Fatma Bekar'ın Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Dursun Zehir'in (75) kayıp olayında Yasin Ş. isimli itirafçının ifadeleri üzerine Kız Kalesi'nin yan kısmındaki kayalık bölgede iş makinesi ile arama çalışması yapılmış, ancak bir bulguya rastlanamamıştı. Sonrasında Yasin Ş.'nin itirafının ardından çalışmak için gittiği Artvin'de gözaltına alınarak Rize'ye getirilen Enes G., Dursun Zehir'in torunu Kerem Bekar ve S.Y. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. İtirafçı Yasin Ş., son olarak cesetle ilgili ilk söylediği yerin 100 metre gerisinde yeni bir yer bilgisi vermesi üzerine Deniz Feneri'nin çevresinde ceset aramaları yoğunlaştırıldı. Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile denizde, kadavra köpeği ile kayalıkta arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren aramaların neticesinde söylenen ikinci yerde de bir ceset bulgusuna rastlanılamadı.

Öte yandan polis ekipleri ailesi ile birlikte televizyon programını katılan Kerem Bekar'ın söz konusu arama yapılan bölgeye işaret ederek "Dedem buradan ayağı kayıp denize düşmüş olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu 4 şahsın Pazar Adliyesi'ndeki savcılık sorgularının sürdüğü öğrenildi. - RİZE

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Kız Kalesi, 6 Ekim, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de cinayete kurban giden yaşlı adamın cesedi itirafçıların söylediği ikinci yerde de bulunamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de cinayete kurban giden yaşlı adamın cesedi itirafçıların söylediği ikinci yerde de bulunamadı - Son Dakika
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