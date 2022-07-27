Serpme ağla balık avının ustası

RİZE'de, çocuklarından görerek öğrendiği yöntemle deniz kıyısında serpme ağla balık tutan Fatma Yakıcı (75), "Deneye deneye ilerlettim, şimdi ustası oldum. 25 yıldır sahile çıkarım hem yürüyüş yaparım hem de kıyıda balık tutarım" dedi.

Ardeşen ilçesi Meyvalı Mahallesi'nde tarımla uğraşan Fatma Yakıcı, 25 yıl önce çocuklarından görüp öğrendiği serpme ağ yöntemiyle denizde balık tutuyor. İlgisi, zamanla hobiye dönüşen Yakıcı, vakit buldukça Karadeniz kıyısındaki evlerinden sahile inip yürüyüş yapıyor, denizde balık gördüğünde ise yanında taşıdığı ağı çıkarıp avlanmaya başlıyor. Daha çok kefal avlayan Yakıcı, bol olduğunda, tuttuklarından komşularına da ikram ediyor.

'USTASI OLDUM'

Fatma Yakıcı, çocuklarının balık tutmaya çok meraklı olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımı balık tutarken izleyerek öğrendim. Deneye deneye ilerlettim, şimdi ustası oldum. 25 yıldır evimin önündeki sahile çıkarım hem yürüyüş yaparım hem de kıyıya yaklaşmış balık gördüğümde balık tutarım. Küçük bir serpme ağım var. Balıkları görünce onların üzerine atar balıkları yakalarım. İlk başlarda çevredekiler beni görünce şaşırıyordu ama şimdi alıştılar. Ben de çevredeki çocuklara ve torunlarıma öğretmeye çalışıyorum. Eskiden çok büyük balıklar tutardım. Şimdi balıklar küçüldü. Bir hobi olarak yapıyorum, Eğer çok balık tutarsam komşularıma veriyorum. Balık tutarak eğleniyorum" dedi.