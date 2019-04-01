Rize'de, 'Cumhur İttifakı' Adayı, Türkiye'de En Yüksek Oyu Aldı

RİZE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı Rahmi Metin yüzde 72.71'lik oy oranı ile Türkiye'de en çok oy alan il belediye başkan adayı oldu.

RİZE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı Rahmi Metin yüzde 72.71'lik oy oranı ile Türkiye'de en çok oy alan il belediye başkan adayı oldu. AK Parti Rize'de 4 ilçe belediyesini kaybederken, MHP 3, CHP'de 1 belediye aldı.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'cumhur ittifakı'nın AK Partili adayı Rahmi Metin, yüzde 72.71'lik oy oranı ile Türkiye'de en çok oy alan il belediye başkan adayı oldu. Erdoğan'ın ilçesi Güneysu'da ise AK Partili Rıfat Özer, yüzde 84.34 oy oranı ile Türkiye'de en yüksek oy alan ilçe belediye başkan adayı oldu.



AK PARTİ 4 İLÇEYİ KAYBETTİ



AK Parti, her seçimde Türkiye'de en yüksek oy aldığı Rize'de bu yerel seçimlerde 4 ilçe belediye başkanlığını kaybetti. Derepazarı'nda MHP'li Selim Metin, Çayeli'nde MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, İkizdere'de MHP'li Hakan Karagöz ile Fındıklı'da CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu kazandı.



AK Parti, kaybedilen belediyeler nedeniyle Rize'de 3 Kasım 2002'den sonra ilk kez kutlama yapamadı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, Rize'de kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:



AK Parti



Rize: Rahmi Metin



Ardeşen: Avni Kahya



Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu



Güneysu: Rıfat Özer



Hemşin: Halim Kazım Bekar



İyidere: Saffet Mete



Kalkandere: Kenan Yıldırım



Pazar: Ahmet Basa



MHP:



Derepazarı: Selim Metin



İkizdere: Hakan Karagöz



Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi



CHP:



Fındıklı: Ercüment Şahin Çevratoğlu



- Rize

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