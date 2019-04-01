Son Dakika Haberleri: Rize'de, 'Cumhur İttifakı' Adayı, Türkiye'de En Yüksek Oyu Aldı

Rize'de, 'Cumhur İttifakı' Adayı, Türkiye'de En Yüksek Oyu Aldı

9 dakika önce

RİZE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı Rahmi Metin yüzde 72.71'lik oy oranı ile Türkiye'de en çok oy alan il belediye başkan adayı oldu.

Rize'de, 'Cumhur İttifakı' Adayı, Türkiye'de En Yüksek Oyu Aldı, System.String[]
RİZE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı Rahmi Metin yüzde 72.71'lik oy oranı ile Türkiye'de en çok oy alan il belediye başkan adayı oldu. AK Parti Rize'de 4 ilçe belediyesini kaybederken, MHP 3, CHP'de 1 belediye aldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'cumhur ittifakı'nın AK Partili adayı Rahmi Metin, yüzde 72.71'lik oy oranı ile Türkiye'de en çok oy alan il belediye başkan adayı oldu. Erdoğan'ın ilçesi Güneysu'da ise AK Partili Rıfat Özer, yüzde 84.34 oy oranı ile Türkiye'de en yüksek oy alan ilçe belediye başkan adayı oldu. 

AK PARTİ 4 İLÇEYİ KAYBETTİ

AK Parti, her seçimde Türkiye'de en yüksek oy aldığı Rize'de bu yerel seçimlerde 4 ilçe belediye başkanlığını kaybetti. Derepazarı'nda MHP'li Selim Metin, Çayeli'nde MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, İkizdere'de MHP'li Hakan Karagöz ile Fındıklı'da CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu kazandı.

AK Parti, kaybedilen belediyeler nedeniyle Rize'de 3 Kasım 2002'den sonra ilk kez kutlama yapamadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Rize'de kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:

AK Parti

Rize: Rahmi Metin

Ardeşen: Avni Kahya

Çamlıhemşin:  Osman Haşimoğlu

Güneysu: Rıfat Özer

Hemşin: Halim Kazım Bekar

İyidere: Saffet Mete

Kalkandere: Kenan Yıldırım

Pazar: Ahmet Basa

MHP:

Derepazarı: Selim Metin

İkizdere: Hakan Karagöz

Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi

CHP:

Fındıklı: Ercüment Şahin Çevratoğlu

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:13 Kaynak: DHA

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