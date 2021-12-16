Üye Girişi
SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek - Son Dakika

SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek

16.12.2021 17:25

Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecekSelay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA) -Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ile İkizdere Belediyesi arasında Rize'nin İkizdere ilçesi Cimil Köyü'nde, 10-13 Şubat'ta Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlenmesi için protokol imzalandı.

Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek

Selay SAYKAL- Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA) -

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ile İkizdere Belediyesi arasında Rize'nin İkizdere ilçesi Cimil Köyü'nde, 10-13 Şubat'ta Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlenmesi için protokol imzalandı.

2022 yılı Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın Rize'nin İkizdere ilçesinde yapılması için Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve İkizdere Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, İkizdere'de düzenlenecek şampiyonaya ülkenin elit dağ kayağı sporcularının katılacağını söyledi. Prof. Dr. Başar, "Dağ kayağı ülkemizde gelişen branşlardan bir tanesi. Federasyon olarak sporcularımızın yetişmesi, milli takımın oluşturulması ve sporcularımızı uluslararası yarışmalara bu şampiyonada belirleyerek göndereceğiz. Bu branş olimpiyatlara yeni katıldı. 2026 Kış Olimpiyatları'nda dağ kayağı yerini buldu. Bundan dolayı bu branşa çok önem veriyoruz. Ülkemizin dört bir yanında kamplar açıyor, eğitimler veriyor, milli takım kampları ve şampiyonalar düzenliyoruz. Bu branş okul sporları arasında da yer alıyor" dedi.

'DOĞU KARADENİZ DAĞ KAYAĞI SPORU İÇİN UYGUN'

Doğu Karadeniz coğrafyasının dağ kayağı sporunu yapmaya elverişli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Başar, "Şampiyonayı bu yıl İkizdere ilçesi Cimil köyünde gerçekleştireceğiz. Doğu Karadeniz dağların yapısı, kar yapısı nedeniyle dağ kayağı yapılması için çok uygun bir coğrafya. Bu spor mekanik tesislerin ve pistin olmadığı yerlerde yapılıyor. Bundan dolayı Trabzon, Rize, Artvin gibi Doğu Karadeniz yaylalarına eşi bulunmaz dağ kayağı parkurları diyebiliriz" diye konuştu.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de, "Bizi tercih etmeleri bölgemiz il ve ilçemizin tanıtımı için çok önemli. Pandemi sonrasında büyük ilgi olacağını düşünüyorum. İnsanlar evlerinde 2 yıldır sıkıldı. Şampiyonayı ilçemizin 1700 metre rakımlı Cimil Köyünde yapacağız. Bu spor için ideal bir alanımız var. Heyecanlıyız" dedi.

'İKİZDERE'YE CENNET DİYORUZ'

Şampiyonanın turistlerin de ilgisini çekeceğini belirten Karagöz, "Biz İkizdere vadisine 'cennet vadi' diyoruz. İnsanlar gelsinler görsünler. İkizdere vadisinin yatırıma gelişmeye ihtiyacı var ama insanların da İkizdere vadisi gibi yerlere ihtiyacı var. Tanınırlık yükseldikçe buraya daha çok kişi gelecek. 'Cenneti görmeden ölmeyin, İkizdere'yi görün' diyoruz. Bu etkinlik mihenk taşı olacak. İkizdere vadisinde kar kalitesi çok uygun. Doğudan gelen kuru havayla sahilden gelen nemli havanın kesiştiği yerdir ve bu tür sporlar kaliteli zeminler oluşturur. Turistlerin de bu etkinliğe ilgi göstereceğine inanıyoruz. Beklentimiz yüksek" ifadelerini kullandı.

SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek
SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek
SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek
SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek
SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek
SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek
SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek
SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek
SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu, İkizdere, Türkiye, Rize, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:53 Boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş ceset bulundu
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
19:24 GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası
19:14 Şahıs, eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü
19:09 Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı
18:55 Asgari ücret alan kişiler, vergi kesintileri kaldırıldığı için AGİ alamayacak
18:45 Galatasaray'da Köksal Ünlü de istifa etti
18:22 Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemin adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli
17:59 Son Dakika! Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 20:12:10. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Rize'de dağ kayağı şampiyonası düzenlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement