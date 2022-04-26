RİZE'DE DAĞITILAN 53 BİN ATA TOHUMUNA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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RİZE'DE DAĞITILAN 53 BİN ATA TOHUMUNA YOĞUN İLGİ

26.04.2022 16:05

RİZE Belediyesi tarafından seralarında üretilen 53 bin ata tohumu vatandaşlara dağıtıldı.

RİZE Belediyesi tarafından seralarında üretilen 53 bin ata tohumu vatandaşlara dağıtıldı.

Rize Belediyesi'nin önceki yıllarda vatandaşlardan toplayarak kendi bahçe ve seralarında üretip, çoğalttığı ata tohumlarını vatandaşlara dağıttı. Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda belediye ekiplerince kurulan stantta dağıtılan domates, salatalık, biber, karalahana, pazı, marul, kabak, patlıcan ve mısırdan oluşan 53 bin ata tohumu vatandaşların yoğun ilgisi sonucu kısa sürede tükendi. Tohumları vatandaşlara belediye başkanı Rahmi Metin dağıttı. Ata tohumu dağıtarak farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Metin 'İnsanlarımızın belki de öneminin çok farkında da olmadığı ata tohumlarımızı, vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüzün de desteği ile seralarımızda ürettiğimiz 53 bin tane sebze tohumunu poşetledik ve vatandaşla buluşturduk. Burada sadece 200-300 sene önceki tohumu nostalji olsun diye dağıtmıyoruz, insanları bahçeyle de buluşturmak istiyoruz. Belediyenin park bahçelerinde, seralarında bundan sonra her yıl yetiştirilecek ve farkındalık olsun diye dağıtılacak. Vatandaşı hibrit tohumdan uzaklaştırmak istiyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde belediyeler ata tohumu dağıtıyor. Eğer bu farkındalığı Rize'de ve Türkiye'de arttırabilirsek, vatandaşlar bahçesine ekecek ve bu tohumlar artacak. Amacımız buydu ve amacımıza ulaştık. İnsanların ilgisi yoğundu bir izdiham oluştu ama herkese yetecek kadar tohum var' dedi.

RİZE'DE DAĞITILAN 53 BİN ATA TOHUMUNA YOĞUN İLGİ
RİZE'DE DAĞITILAN 53 BİN ATA TOHUMUNA YOĞUN İLGİ
RİZE'DE DAĞITILAN 53 BİN ATA TOHUMUNA YOĞUN İLGİ
RİZE'DE DAĞITILAN 53 BİN ATA TOHUMUNA YOĞUN İLGİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: RİZE'DE DAĞITILAN 53 BİN ATA TOHUMUNA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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