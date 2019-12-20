Rize'de daha önce kesilmiş ağacın altında kalarak hayatının kaybeden çift son yolculuğunu uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de daha önce kesilmiş ağacın altında kalarak hayatının kaybeden çift son yolculuğunu uğurlandı - Son Dakika

Rize'de daha önce kesilmiş ağacın altında kalarak hayatının kaybeden çift son yolculuğunu uğurlandı

6 saat önce

Rize'de daha önce kesilen ağaçların heyelan sonucunda üzerlerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Necati ve Hanife Yılmaz çifti son yolculuklarına uğurlandı.

Rize'de daha önce kesilmiş ağacın altında kalarak hayatının kaybeden çift son yolculuğunu uğurlandı, System.String[]

Rize'de daha önce kesilen ağaçların heyelan sonucunda üzerlerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Necati ve Hanife Yılmaz çifti son yolculuklarına uğurlandı.


Çamlıhemşin Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Yılmaz çiftinin ailesi ve yakınları katıldı.


Cenazeler namazın ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Cenazelerin Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecek.


Olay dün Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ortan Köyü'nde meydana geldi. 69 yaşındaki Necati ve 61 yaşındaki Hanife Yılmaz çifti kendilerine ait araziye ağaç kesmek için gitti. Bu esnada daha önce kesilmiş olan ve dizilmiş şekilde bulunan ağaçlar bir anda meydana gelen toprak kayması sonucunda çiftin üzerine düştü.


Yaşanan olayı Hanife Yılmaz abisi aynı zamanda Ortan Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz anlattı. Yılmaz, "Akşam yemek yiyordum. Jandarma keşif yapmak için beni çağırdı. Tamam geliyorum deyip üstüme ince bir şey alıp indim aşağıya. Olay mahalline indiğimde bir bay bir bayanın öldüğünü söylediler. O civarda eniştem ve ablamdan başka kimse yaşamadığı için anladım onların öldüğünü. Bir baktım kız kardeşim bir tarafta eniştem bir tarafta yatıyorlardı. Heyelan sonucunda daha önce kesilmiş halde olan ağaç kız kardeşimi 30 metre savuruyor" dedi. - RİZE

Hanife Yılmaz, Ankara, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
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