Rize'de Damat Kayınpeder Tarafından Silahla Vurularak Öldürüldü

Rize'nin Çayeli ilçesinde damat, tartışma üzerine kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye, Arif Gerdan (28) kayınpederinin ilçeye bağlı Aşıklar köyündeki evine giderek eşi ile tartışmaya başladı.

Bu sırada Gerdan, evde bulunan kayınpederi Mehmet A. (58) ile de tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Mehmet A. damadı Gerdan'a silahla ateş etti.

Yaralanan Gerdan, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gerdan'ın cenazesi Çayeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Mehmet A. olaydan bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.

E.G'nin olaydan önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 çocuğunu alarak babasının evine gittiği öğrenildi.