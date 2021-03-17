Rize'de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti - Son Dakika

Rize'de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti

17.03.2021 14:19
Rize'de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın son bir hafta içinde vaka oranı en çok azalan iller arasında açıkladığı Rize'de, ilave tedbirler ve dinamik denetim süreci ile aşılama sonuç verdi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın son bir hafta içinde vaka oranı en çok azalan iller arasında açıkladığı Rize'de, ilave tedbirler ve dinamik denetim süreci ile aşılama sonuç verdi. Kentte yaşanan vaka düşüşleri vatandaşları sevindirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde nüfusa göre vaka oranı en çok artan illerin Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova; en çok azalan illerin ise Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur olduğunu açıkladı. Rize'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan ilave tedbirler ve dinamik denetim süreci ile aşılama sonrası vakaların düşmeye başlaması vatandaşları sevindirdi.

'AYNI SOYİSİMLİLER AYNI ORTAMLARDA BULUNMUŞ'Rehavet dönemi oluşmaması için vatandaşları uyaran Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, "Hasta sonuçlarına baktığımızda aynı soy isimliler, aynı ortamda bulunmuş olanlar dikkat çekiyor. Filyasyon ekipleri iz sürdüğünde görüyoruz ki; bu kümelenmelerin doğum günü kutlamaları, nikah törenleri, cenaze, taziye kalabalıkları, kayıkhane, köy, yayla evi sohbetleri sonrasında olduğunu görüyoruz. Köylerde, yaylalarda hava temiz, açık hava, bize bir şey olmaz düşüncesi doğru değil. Zira şu an vakalarımızın açık alan diye yalancı güven hissi veren ve maske mesafe kurallarına riayet konusunda daha az hassas davranılan ilçeler ve köyler olduğunu hepimiz biliyoruz. Taziyeleri, kutlamaları telefonla yapalım. Sevgimizi, ilgimizi, paylaşımlarımızı uzaktan göstereceğimiz, yapacağımız bir dönemdeyiz" dedi.'DAHA FAZLA DİKKAT SORUNU ORTADAN KALDIRACAK'Yakınını doktora getirdiği için dışarı çıktığını anlatan Ümmühan Ermiş, "Her zaman dikkat ediyoruz. Bugün hastamız vardı mecbur geldik, öğleden sonraki kan tahlillerini bekliyoruz. Kenara çekildik, yemeğimizi yiyoruz. Herkes dikkatli olsa inan hiçbir sorun olmayacak" dedi. Muhammed Ali Ermiş ise, "Ne yazık ki akraba ziyaretleri devam ediyor. Kalabalık ziyaretler oluyor ve istenmeyen sonuçlar meydana geliyor. Aile içi teması kesersek bu hastalıkta biter" diye konuştu.

Şenol Döne de, "Doktor randevumuzu beklerken Rize meydanına geldik ama bayağı kalabalık var. Keşke işi olmayanlar dışarıya çıkmasalar. Ama ne yazık herkesin bir mazereti var. Devlet bizim için öneriler sunuyor, biz de vatandaş olarak bu kurallara kat ve kat fazla uymamız gerekiyor" ifadesini kullandı.


Rize'de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti
Rize'de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti
Rize'de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti
Rize'de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti
Rize'de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti
Rize'de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti
Rize'de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti

Hıfzıssıhha Kurulu, Fahrettin Koca, Yalova, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'de denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti - Son Dakika


Son Dakika

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