Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor - Son Dakika

Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor

28.12.2020 14:33
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor, System.String[]

RİZE'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda, kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi.

RİZE'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda, kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Projede, ilk etapta 23 dönümlük alandaki belediye blokları yıkılıp, yerine yeni binalar inşa edilecek. Proje kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler de başladı.

Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Denizi dolduran Ekrem Orhon da 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor.

HAREKETE GEÇİLİYORKente, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi'nce yürütülen çalışma ile daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek. Azaltılacak yapı yoğunluğu Salarha beldesinde 52 bin metrekare ile Yağlıtaş Mahallesi'nde 207 bin metrekarelik iki yeni rezerv alanına taşınacak. Başlatılması beklenen kentsel dönüşüm projesinde ilk etapta 23 dönümlük alandaki belediye blokları yıkılarak, yerine yeni binalar inşa edilecek. Binalarda yıkımların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. HAK SAHİPLERİ İLE GÖRÜŞÜLÜYORKent merkezinde Çarşı ve Piriçelebi mahallelerinin bir kısmını kapsayan ve riskli alan olarak ilan edilen, 23 dönümlük alan üzerinde uygulanacak projeyle ilgili hak sahiplerine Rize Belediyesi'nce tebligatlar gönderildi. Projenin yapımıyla ilgili gelinen süreçte Belediye, TOKİ ve GEDAŞ A.Ş yetkilileri alanda hak sahipleriyle bir araya gelerek, taşınma, kira yardımı ve satış fiyatları gibi konularda görüşmelere başladı.HALK DESTEKLİYORKentsel dönüşüm projesini destekleyen kent sakini Serdar Mutlu, "Güzel bir çalışma, bu binaların bir an önce yapılması gerekiyordu. Ömrü dolmuş bu yapıların yerine yenileri yapılmalı. Yarın bir deprem olur millet altında kalır bunun hesabı verilemez. Bu dönüşümün yapılması bizi mutlu ediyor" dedi. Belediye bloklarında işletme sahibi Hasan Ayvaz da, "Bu binaların mutlaka bir an önce yıkılması gerekiyor. Tabii ki bu süreçte hak sahiplerinin mağdur olmaması gerekiyor. Aslında pandemi süreci bu dönüşüm için fırsata dönüştürülmeli. Esnaf zaten iş yapamazken bir an önce dönüşüm başlamalı ve salgın sürecinin bitmesiyle esnafın yeni iş yerleri hazır edilmeli" diye konuştu.

Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor

Kentsel Dönüşüm Projesi, Rize Belediyesi, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Esenyurt'ta marketteki silahlı soygun anbean kameralara yansıdı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Trump'ı destekleyen gazete Trump'ı destekleyen gazete "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı         
14:15
"Fenerbahçe gibiyiz" diyen Sumudica'dan Terim itirafı: Beni aradı ve tebrik etti         
14:11
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Hırsızlık çetesinden akılalmaz yöntem! Kiraladıkları otomobilleri önce satıp ardından çaldılar Hırsızlık çetesinden akılalmaz yöntem! Kiraladıkları otomobilleri önce satıp ardından çaldılar         
13:02
Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın         
12:54
Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi         
12:44
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira         
08:11
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 14:50:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan binalarda kentsel dönüşüm başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei