RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR - Son Dakika
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RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR

31.05.2022 09:18

RİZE'de, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği tespit edilip yıkılan 25 bin metrekare alandaki binaların yerine yenileri yapılıyor.

RİZE'de, deniz dolgu su üzerine inşa edilen ve korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği tespit edilip yıkılan 25 bin metrekare alandaki binaların yerine yenileri yapılıyor. 26 metre derinliğe inilerek 1806 fore kazık çakılan alanda yapım aşamalarının her anı kayda alınan kentsel dönüşüm projesinin yüzde 65'i tamamlandı.

Rize'de, 1960'lı yıllarda büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Ancak 173 bin metrekarelik dolgu alanında bazı yapılar, korozyon nedeniyle riskli duruma geldi. Yapılan tespitlerin ardından 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rize Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmayla korozyon nedeniyle yaklaşık 25 bin metrekare alanda yıkımların ardından, zemin güçlendirme de tamamlandı.

Etap etap çalışan ekipler, 26 metre derinliğine indikleri zemine, fore kazıklar çaktı. Çevresi 560 fore kazıkla güçlendirilen ve toplam 1806 fore kazık uygulanan alan üzerine 404 ofis ve 215 dükkanın yer alacağı 8 blok inşa ediliyor. Yapım aşamalarının her anı kayda alınan kentsel dönüşüm projesinin yüzde 65'i tamamlandı.

'ÖRNEK OLUŞTURACAK'

Kentin siluetini değiştirecek projede hızlı bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Belediye Başkanı Rahmi Metin, "1970'li yıllarda Rize'de deniz dolgusu yapılmıştı. Deniz dolgularının hemen akabinde bu binalar yapılmaya başlandı. O dönemki inşaat tekniklerine bakınca ne kazık sistemleri ne de sudan betonu koruyacak yalıtım sistemi vardı. Tamamen deniz suyu, tuzlu su içerisine yapılmış binalardı. Yıllar içerisinde demirler korozyona uğradı. Binaların dayanıklılığı bitti. Bu konu Rize'de son 20-30 yıldır konuştuğumuz bir mevzuydu" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını söyleyen Metin, "Mart 2021'de yıkıma başlanan yerler, 2022'nin aralığında bitirilecek şekilde hızlı bir şekilde inşası sürüyor. Yeni binalar 26 metre derinlikte kazıklar çakılarak sağlam zeminlerde, yağmur ve deniz suyundan arındırılarak korozyona uğramayacak şekilde yeni tekniklerle yapılıyor. Rize şehir merkezinde yapılan bu örnek yapılar bundan sonra sahil hattındaki binalara örnek oluşturacaktır. Yıl sonunda hak sahiplerine dükkan ve ofislerini teslim edeceğiz? dedi. (DHA)

RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR

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Kaynak: DHA

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