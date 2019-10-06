Son Dakika Haberleri: Rize'de deniz kenarına dökülen hafriyatlar tepkiye neden oldu
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Rize'de deniz kenarına dökülen hafriyatlar tepkiye neden oldu

1 saat önce

Rize'de deniz kenarına dökülen hafriyatlar tepkiye neden oldu - Rize'de hafriyat tepkisi Deniz kenarına dökülen hafriyatlar çevre kirliliğine neden oluyorRİZE - Rize merkeze bağlı Yenikale mahallesinde sahil dolgusu üzerine dökülen hafriyat malzemelerine vatandaşlar tepki gösteriyor.

Rize'de deniz kenarına dökülen hafriyatlar tepkiye neden oldu

- Rize'de hafriyat tepkisi

Deniz kenarına dökülen hafriyatlar çevre kirliliğine neden oluyor

RİZE - Rize merkeze bağlı Yenikale mahallesinde sahil dolgusu üzerine dökülen hafriyat malzemelerine vatandaşlar tepki gösteriyor.

Çöplerin ve hafriyatların döküldüğü alan çevre kirliliğine neden olurken deniz dalgalarının da yükselmesiyle dolgu alanındaki hafriyat malzemeleri denize dökülerek liman içerisinde kirliliğe de neden oluyor. Yenikale muhtarı Hasan Saruhan, yaptığı açıklamada "Burada resmi bir izin bir şey olmadan belirli kişi ya da kişiler burada malzeme döküyor deniz tahrip oluyor. Çöpler dökülüp üstü örtülüyor. Şuanda buradan 500 metre daha gitmesi planlanıyor edindiğim bilgiye göre. Birkaç yetkiliye gittim fakat hiçbir proje sunmadılar. Kimin yaptığı kimler tarafından döküldüğü belli değil. Burada bir istinat duvarı olsa güzel bir alan meydana çıkar ama şuan burası rezil bir görüntüsü var. Çıkacak kötü bir hava buradaki pislikleri denize götürecek deniz kirlenecek. Taş çöp hep buraya dökülüyor" ifadelerini kullandı.

Yenikale mahallesi sakinlerinden Yunus Kalyoncu ise "Burada üst geçidimiz var az ilerde oradan iniyoruz buradan yaya geçiyoruz. Beton yolumuz var fakat onu bile kapatmışlar. Çevremizi pisletiyorlar. Nedenini bilemiyoruz. Burada ne yapılacaksa açık konuşulsun hukuki ise dökülsün değil ise dökülmesin" dedi.

Rize'de deniz kenarına dökülen hafriyatlar tepkiye neden oldu

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:09 Kaynak: İHA
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