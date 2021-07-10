Rize'de, denizde 6 gündür aranan babası için kıyıdan ayrılmıyor (2) - Son Dakika

Rize 'nin Çayeli ilçesinde girdiği denizde 6 gün önce kaybolan Hasan Furuncu 'nun (55), 181 kilometre uzaklıktaki Gürcistan 'ın Poti şehrinde, sahil kıyısında cansız bedeni bulundu. Gürcistan ve Türkiye 'deki görevliler arasında yapılan görüşmelerle üzerindeki kolyeden teşhis edilen Furuncu'nun cansız bedeni, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

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