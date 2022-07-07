DENİZDE BOĞULAN EBRAR, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

DENİZDE BOĞULAN EBRAR, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

07.07.2022 18:00

RİZE'de, serinlemek için girdiği denizde gözden kaybolan ve dalgıç polisler tarafından bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ebrar Aktaş (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

RİZE'de, serinlemek için girdiği denizde gözden kaybolan ve dalgıç polisler tarafından bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ebrar Aktaş (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Alipaşa Mahallesindeki plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ebrar Aktaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine plajdaki cankurtaranlar devreye girdi ancak bir sonuç alınamadı. Aktaş için ihbarla gelen dalgıç polisler suda arama yaptı. Dalgıç polisler tarafından suyun altında bulunan Aktaş, kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ACILI ANNE CENAZE ARACINA TUTUNDU

Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan Ebrar Aktaş için Sahil Camiinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Acılı anne Ayşegül Aktaş tabutun başında gözyaşı döktü, baba Cahit Aktaş ise gülükle taziyeleri kabul etti. Cenazeye aile üyelerinin yanı sıra, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Ebrar Aktaş'ın arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından genç kızın tabutu cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada anne Ayşegül Aktaş bir süre cenaze aracına tutundu. Aktaş'ın cenazesi Kaplıca Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi Son dakika haber! Denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi Kahreden otobüs kazasında ölen minik Berat gözyaşlarıyla toprağa verildi Kahreden otobüs kazasında ölen minik Berat gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZDE BOĞULAN EBRAR, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:15 Üçüncü kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi! Ağustos'ta konserlerine başlayacak
20:10 Uyuşturulduktan sonra öldürülen oğlunun mezarına toprak atan baba yürek burktu
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:48 Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 20:23:04. #1.13#
SON DAKİKA: DENİZDE BOĞULAN EBRAR, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement