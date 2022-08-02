Olay, Pazar ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Tolga Akçelik, bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar Akçelik'i denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Akçelik'i Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen çocuk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. - RİZE

Kaynak: İHA

Hamidiye, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

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