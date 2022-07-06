Son dakika... Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede hayatını kaybetti

06.07.2022 20:54

Son dakika haberlerine göre Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede hayatını kaybetti Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç kız hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede hayatını kaybetti

RİZE - Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç kız hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Rize Merkez'e bağlı Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Rize Belediyesine ait sosyal tesislerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadınlar plajında denizde yüzen Ebrar Aktaş bir anda gözden kayboldu. Genç kız yakınları tarafından kaybolduğu fark edince plajda görevli cankurtarana bilgi verildi. Denizde arama yapan cankurtaran, genç kızdan bir iz bulamayınca olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hiç vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladı. Arama kurtarma çalışmaları neticesinde bulunan genç kız, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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