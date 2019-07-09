Rize'de denizde hortum paniği
2 saat önce
RİZE'nin Fındıklı ilçesi açıklarında denizde çıkan hortum, endişe yarattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:21 Kaynak: DHA
RİZE'nin Fındıklı
ilçesi açıklarında denizde çıkan hortum, endişe yarattı.
Fındıklı ilçesi sahiline yüzmeye giden vatandaşlar, denizde hortum çıkınca endişe yaşadı. Denizin üzerinde bir süre ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Son aylarda Karadeniz
açıklarında sıkça hortum görüldüğü belirtildi. Geçen ay da Ordu
'nun Fatsa
ilçesi açıklarında benzer büyüklükte hortum görülmüştü.
- Rize
Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi!