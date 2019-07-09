Son Dakika Haberleri: Rize'de denizde hortum paniği
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Rize'de denizde hortum paniği

2 saat önce

RİZE'nin Fındıklı ilçesi açıklarında denizde çıkan hortum, endişe yarattı.

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RİZE'nin Fındıklı ilçesi açıklarında denizde çıkan hortum, endişe yarattı.
Fındıklı ilçesi sahiline yüzmeye giden vatandaşlar, denizde hortum çıkınca endişe yaşadı. Denizin üzerinde bir süre ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Son aylarda Karadeniz açıklarında sıkça hortum görüldüğü belirtildi. Geçen ay da Ordu'nun Fatsa ilçesi açıklarında benzer büyüklükte hortum görülmüştü.


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:21 Kaynak: DHA
Fındıklı, Rize, Güncel
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