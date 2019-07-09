Rize'de denizde hortum paniği
1 saat önce
RİZE'nin Fındıklı ilçesi açıklarında denizde çıkan hortum, endişe yarattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
RİZE'nin Fındıklı ilçesi açıklarında denizde çıkan hortum, endişe yarattı.
Fındıklı ilçesi sahiline yüzmeye giden vatandaşlar, denizde hortum çıkınca endişe yaşadı. Denizin üzerinde bir süre ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Son aylarda Karadeniz açıklarında sıkça hortum görüldüğü belirtildi. Geçen ay da Ordu'nun Fatsa ilçesi açıklarında benzer büyüklükte hortum görülmüştü.
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