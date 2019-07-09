Rize'de denizde hortum paniği



RİZE'nin Fındıklı ilçesi açıklarında denizde çıkan hortum, endişe yarattı.

Fındıklı ilçesi sahiline yüzmeye giden vatandaşlar, denizde hortum çıkınca endişe yaşadı. Denizin üzerinde bir süre ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Son aylarda Karadeniz açıklarında sıkça hortum görüldüğü belirtildi. Geçen ay da Ordu'nun Fatsa ilçesi açıklarında benzer büyüklükte hortum görülmüştü.



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