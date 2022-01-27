Üye Girişi
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ - Son Dakika

RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ

27.01.2022 17:41
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, Karadeniz sahiline yaklaşık yarım mil açıkta yapılmak istendiği öne sürülen kafes balıkçılığı projesine karşı çıkanlar, basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, Karadeniz sahiline yaklaşık yarım mil açıkta yapılmak istendiği öne sürülen kafes balıkçılığı projesine karşı çıkanlar, basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi. Ak su ve Liman Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Karadeniz, "Balıkçılarımızın avlak alanları yok edilecek, balıkların göç yolları kesilecek. 13 futbol sahası büyüklüğünde denizimizi bizden alacaklar" dedi. Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise Yeniköy'de Karadeniz'de kafes balıkçılığı yapılmasına dair proje başvurusu olmadığını açıkladı.

Fındıklı ilçesi Yeniköy açıklarında, iddiaya göre, kıyıya yaklaşık yarım mil uzaklıkta planlanan kafes balıkçılığı projesi hazırlandı. Projenin kıyıya yakın olması nedeniyle balıkçılık ve yüzme alanlarının olumsuz etkileneceğini öne süren bazı muhtarlar, ilçe kent konseyi üyeleri ile balıkçılar ve bölge halkı, ilçe meydanında toplandı. 'Karadeniz senin değil, çocukların ve balıklarındır', 'Fındıklı'da kafes balıkçılığına hayır', 'Denizimiz rant değil, yaşam alanlarımızdır', 'Denizume degma', 'Deniz hiç kimsenindir, deniz herkesindir' yazılı dövizler açan grup, basın açıklaması yaptı.

'13 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE DENİZİMİZİ ALACAKLAR'

Grup adına açıklama yapan Aksu ve Liman Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Karadeniz, yüzme alanlarının ucunda, balıkçıların avlanma bölümünde kafes balıkçılığı yapılmak istendiğini belirterek, "Bu işi durduramazsak hamsi, mezgit, istavrit ve palamut yememiz hayal olacak. Balıkçılarımızın avlak alanları yok edilecek, balıkların göç yolları kesilecek. 13 futbol sahası büyüklüğünde denizimizi bizden alacaklar. Kıyıya yakın yapılmak istenen projeyle çocuklarımızın geleceği çalınacak" dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Balıkçı Osman Zeki Özbulut da "Rize'de en yoğun kafes balıkçılığı, Gündoğdu mevkisinde yapılmaktadır. Buradaki balıkçı arkadaşların tamamı hem ortaya çıkan kirlilikten hem de balık ağlarına verdiği zarardan şikayetçi ve bizi de 'Kafes yaptırmayın' diye uyarıyorlar. Biz de sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Fındıklı Kent Konseyi Başkanı Özlem Şendeniz ise "Karadeniz, ölmekte olan denizlerden biri olarak listeleniyor. Suyu zaten Akdeniz'den girdiği için 800 ile 1000 yıl arasında yenilenebiliyor. Kafes balıkçılığıyla beraber Karadeniz'in yükü iyice artacak. Biz kıyıdan bakıyoruz ancak denizden bakınca işler pek de yolunda gitmiyor. O yüzden Karadeniz'in hakkını savunmak için buradayız çünkü deniz hiç kimsenin ve hepimizin" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

PROJE BAŞVURUSU YOK

Öte yandan Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Fındıklı ilçesi Yeniköy'de, Karadeniz'de kafes balıkçılığı yapılmasına dair proje başvurusu olmadığını açıkladı. Yetkililer, denizlerde kafes balıkçılığı projelerine ilgili tüm bakanlıkların bağlı kuruluşlarının titiz değerlendirmeleri sonucu gerekli koşulların oluşturulması halinde izin verildiğini belirtti.

RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ
RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ

YORUMLAR
500

Karadeniz, Fındıklı, Futbol, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ - Son Dakika


Galatasaray'da sözleşmeleri gören Torrent'in başından aşağı kaynar sular döküldü Galatasaray'da sözleşmeleri gören Torrent'in başından aşağı kaynar sular döküldü         
18:03
Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti         
17:53
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
17:56 Komedyen Hasan Can Kaya'nın Instagram'daki takipçi sayısı 2 milyonu aştı
17:52 Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti
17:48 Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek
17:33 Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor
17:31 Altının kilogramı 793 bin 500 liraya geriledi
17:29 Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu
17:29 ABD ekonomisi son 38 yılın en güçlü büyümesini yaşadı
17:26 Son Dakika: Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver görevden alındı
17:17 THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu
17:07 Acun Ilıcalı, Hull City'e ilk transferini yaptı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 18:07:14. #1.11#
SON DAKİKA: RİZE'DE 'DENİZDE KAFES BALIKÇILIĞI' TEPKİSİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement