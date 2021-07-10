Çayeli sahilinde kaybolan şahsın cesedi 182 km uzaklıkta Gürcistan'ın Poti kentinde bulundu - Son Dakika

Çayeli sahilinde kaybolan şahsın cesedi 182 km uzaklıkta Gürcistan'ın Poti kentinde bulundu

RİZE - Geçtiğimiz günlerde Rize'nin Çayeli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 54 yaşındaki Hasan Furuncu'nun secedi 182 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Poti şehri sahilinde bulundu.

5 gün önce Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Kanlıdere mahallesi tünel mevkisinde denize giren 54 yaşındaki Hasan Furuncu akıntının etkisine kapılarak denizde kayboldu. Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri 5 gündür kayıp olan FUruncu'yu bulmak için arama çalışmaları yaparken Furuncu'nun cesedi 182 km uzaklıkta olan Gürcistan'ın Poti şehrinde bulundu. Ailenin teşhisiyle cesedin Hasan Furuncu'ya ait olduğu belirlenirken gerekli yazışmaların ardından cenazesi Türkiye'ye getirilerek ailesine teslim edilecek.