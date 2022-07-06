Çiftekavak Mahallesi'ndeki plajdan arkadaşları ile denize giren Ebrar Aktaş, bir anda gözden kayboldu. Ailesinin durumu fark ederek yardım istemesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de denize giren çocuk boğuldu - Son Dakika

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