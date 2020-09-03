Rize'de denize giren genç boğuldu - Son Dakika

Rize'nin Pazar ilçesinde denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki plajdan denize giren Mustafa Baylan, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkartılarak Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Baylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesinden bu yıl mezun olan Baylan'ın üniversite sınavını kazandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 13:19 - Kaynak: AA
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