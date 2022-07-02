Rize'de dere taştı, yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Rize'de dere taştı, yol ulaşıma kapandı

02.07.2022 16:24

Rize'de dere taştı, yol ulaşıma kapandı Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi Zilkale mevkiinde bulunan derenin bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından taşarak yolu trafiğe kapattı.

Rize'de dere taştı, yol ulaşıma kapandı

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi Zilkale mevkiinde bulunan derenin bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından taşarak yolu trafiğe kapattı.

Rize'de etkisini gösteren şiddetli yağış ilçeye bağlı Zilkale mevkiinde bulunan dere taştı. Taşan dere yolu trafiğe kapattı. Vatandaşların kapanan yolun açılması için durumu Rize İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yaklaşık 4 saat kapalı kalan yolun açılması için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

Çamlıhemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de dere taştı, yol ulaşıma kapandı - Son Dakika

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