RİZE'DE DERE YATAĞINDA SELİN VURDUĞU BİNALAR YIKILIYOR - Son Dakika

RİZE'de her yıl can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelan afetlerinin önüne geçilebilmesi için dere yataklarındaki yapıların yıkımı sürüyor. İyidere ilçesinde 11 dere yatağındaki ıslah çalışması ile risk taşıyan yapıların da yıkımına başlandı. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, 'Bugünün doğrusu, yarının yanlışı olarak karşımıza çıkabilir. Dere ıslahları bittikten sonra yeni imar planları ile birlikte, oluşabilecek afetlerde vatandaşımızın can ve mal kayıplarının önüne geçmiş olacağız' dedi.

Türkiye'nin metrekareye düşen yıllık 2 bin 400 kilogram ile en çok yağış alan ili Rize'de geçen yıl 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde yaşanan, 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinin ardından riskli dere yatakları için harekete geçildi. Kentte birçok noktada devam eden dere ıslah çalışmaları kapsamında, tehlike arz eden binaların yıkımı için çalışma başlatıldı.

İyidere ilçesinde de temmuz ayında yaşanan sel felaketi sonrası 11 derede ıslah çalışmasına gidildi. Fethiye Mahallesi Menderes Caddesi'nde dere üzerinde inşa edilen, selde hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı. Hak sahipleri ile anlaşılarak boşaltılan 7 binada, 11 daire ve 9 dükkanın bulunduğu alanda, iş makineleriyle yıkıma başlandı. Çalışmanın 1 ayda tamamlanması planlanıyor.

'GÜVENLİ BİR ORTAM OLUŞTURULACAK'

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, dere ıslah çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Temmuz ayında yaşamış olduğumuz sel felaketinden sonra hızlı bir şekilde dere ıslah çalışmasına başlamıştık. Dere üstünde ve dere yakınlarında olan binaların tehlike arz ettiğini, insanların can ve mal güvenliklerini tehdit ettiğini görerek, ilçemizde bu binaların yıkımına başladık. 9 dükkan ve 11 dairenin yıkımı yapılacak. Yıkımın tamamlanmasının ardından da dere ıslah çalışması gerçekleştirilerek güvenli bir ortam oluşturulacak' dedi.

'BUGÜNÜN DOĞRUSU YARININ YANLIŞI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKABİLİR'

Yeni imar planıyla olası afetlerde can ve mal kayıplarının önüne geçeceklerini kaydeden Başkan Mete, 'Temmuz ayındaki felaketin ardından ilçemizde bulunan 11 tane deremizin Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri ile hızlı bir şekilde ıslah çalışmalarına başladık. Bundan sonra çıkabilecek yeni imar planlarında vatandaşların taleplerini bu dere ıslahları yapıldıktan sonra değerlendirmemiz lazım. Yani bugünün doğrusu yarının yanlışı olarak karşımıza çıkabilir. Bu dere ıslahları bittikten sonra yeni imar planları ile birlikte, oluşabilecek afetlerde vatandaşımızın can ve mal kayıplarının önüne geçmiş olacağız' diye konuştu.