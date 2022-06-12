Rize'de derede akıntıya kapılan genç boğuldu

Rize'de dereye giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Hasan Gökmen Dedecan, arkadaşı ile Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'ne serinlemek için atladı.

Arkadaşı güçlükle kıyıya çıkarken akıntıya kapılan Dedecan, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

Bir kilometre sürüklenen genç, Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy tarafından dereden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Dedecan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.