Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

12.06.2022 18:25
Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresine girerek boğulaöa tehlijesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresine girerek boğulaöa tehlijesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresine giren 21 yaşındaki Gökmen Dedecan, derede akıntıyla beraber bir süre sürüklendikten sonra orada bulunan rafting tesisi görevlileri tarafından dereden çıkartıldı. Derede boğulma tehlikesi geçiren gencin ilk müdahalesi dereden kurtaran tesis görevlileri tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulans ile hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - RİZE

Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti
Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti
Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti
Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi Öldürülen Özlem Dursun'un Kardeşi: 'Kades'i Kullanmış, Polisler Gelmiş. Öldürülen Özlem Dursun'un Kardeşi: 'Kades'i Kullanmış, Polisler Gelmiş.
Kaynak: İHA

Fırtına, Ardeşen, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:43 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 18:43:21. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement