Rize'de dereye düşen Arap turisti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Rize'de dereye düşen Arap turisti arama çalışmaları devam ediyor

05.06.2022 00:57
Rize'de dereye düşen Arap turisti arama çalışmaları devam ediyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün fotoğraf çekerken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün fotoğraf çekerken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ilçenin Galer Düzü mevkiinde Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49), dere kenarında fotoğraf çektirmek için bir kayanın üzerine çıktı. Ummanlı turist bir süre sonra dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan turisti aramak için vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün akşamdan bu yana ekipler tarafından Fırtına Deresi üzerinde sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, henüz bir ize rastlanılamadı. - RİZE

YORUMLAR
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Fotoğraf çektirirken dereye düşerek kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf çektirirken dereye düşerek kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada
Kaynak: İHA

Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de dereye düşen Arap turisti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de dereye düşen Arap turisti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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