Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı - Son Dakika

Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı

14.10.2020 08:16

Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı Rize'de dereye düşen inek vinçle kurtarıldı.

Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı

RİZE - Rize'de dereye düşen inek vinçle kurtarıldı.

Rize merkeze bağlı Can Polat Mahallesi'nde Sinan Akbulut'a ait olduğu öğrenilen inek ahırdan kaçarak mahallenin içerisinde geçen dereye düştü. Olduğu yerden çıkartılamayan inek için AFAD ve İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler uzun süreli uğraşın ardından ineği bulunduğu yerden çıkartamayan ekipler bölgeye vinç çağırdı. Vincin selesine iple bağlanan inek bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkartılarak sahibine teslim edildi.

Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı
Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı
Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı
Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı
Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı
Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı
Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı

Sinan Akbulut, Rize, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı - Son Dakika

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