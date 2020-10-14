Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı - Son Dakika

Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı
14.10.2020 08:16
Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı Rize'de dereye düşen inek vinçle kurtarıldı.
Rize'de dereye düşen inek vinçle böyle kurtarıldı
RİZE - Rize'de dereye düşen inek vinçle kurtarıldı.
Rize merkeze bağlı Can Polat Mahallesi'nde Sinan Akbulut'a ait olduğu öğrenilen inek ahırdan kaçarak mahallenin içerisinde geçen dereye düştü. Olduğu yerden çıkartılamayan inek için AFAD ve İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler uzun süreli uğraşın ardından ineği bulunduğu yerden çıkartamayan ekipler bölgeye vinç çağırdı. Vincin selesine iple bağlanan inek bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkartılarak sahibine teslim edildi.
Son Dakika Boğalarını antrenman için güreştirdiler MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı Ermenistan'ın sivil halkı vurmak için konuşlandırdığı füze sistemi etkisiz hale getirildi İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu