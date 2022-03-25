Dereye düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
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Dereye düşen karaca kurtarıldı

25.03.2022 13:39

Rize'nin İkizdere ilçesinde dereye düşen karaca kurtarıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde dereye düşen karaca kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kumluk mevkisinde sahipsiz köpeklerden kaçan karaca, İkizdere Deresi'ne düştü. Karacanın derede mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine İkizdere Doğa Arama Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı.

Ekipler, ağ atarak yakaladıkları karacayı derenin kıyısına çıkarttı.

Ayağında kırık tespit edilen hayvan, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Dereye düşen karaca kurtarıldı
Dereye düşen karaca kurtarıldı
Dereye düşen karaca kurtarıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dereye düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
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