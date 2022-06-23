Bir süre suda sürüklenen kurbanlık, İyidere Lojistik Merkezi için yapımı devam eden dolgu alanı önündeki kayalıklarda sıkıştı. Hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan sahipleri, dolgu çalışmalarını yürüten şirket personelinden yardım istendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurbanlık tosun vinç yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

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