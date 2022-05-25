Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler - Son Dakika
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Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler

25.05.2022 18:31

Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler Rize'de dereye uçan araçlarının üzerine çıkan vatandaşlar Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler

RİZE - Rize'de dereye uçan araçlarının üzerine çıkan vatandaşlar Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Çamlıhemşin İlçesi Zilkale Köyü'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Zilkale istikametinden Çamlıhemşin istikametinde seyir halinde Celal Güçer kontrolündeki 61 AEP 308 plakalı araç viraja hızlı girmesiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Çat Deresi'ne uçtu. Aracı terk ederek üzerine çıkan sürücüsü Celal Güçer ve araçta bulunan eşi Zeynep Güçer'i görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay Yerine Gelen Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince çekilen halatlarla kurtarılan Güçer çifti olay yerine çağrılan Acil Sağlık Ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler
Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler
Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler
Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler

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Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR
Kaynak: İHA

Çamlıhemşin, Jandarma, Tragger, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler - Son Dakika
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