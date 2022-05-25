Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekleyen çiftin imdadına jandarma ekipleri yetişti! - Son Dakika
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Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekleyen çiftin imdadına jandarma ekipleri yetişti!

25.05.2022 20:19

Rize'de viraja hızlı girdiği için direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü dereye uçtu. Araçta bulunan eşi ile birlikte otomobilin üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücüyü jandarma ekipleri kurtardı.

Araçtaki iki kişinin dereye uçtuğu kaza, Çamlıhemşin ilçesi Zilkale köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ VİRAJA HIZLI GİRDİ

Zilkale istikametinden Çamlıhemşin istikametine seyir halindeki C.G. kontrolündeki araç, viraja hızlı girmesiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çat Deresi'ne uçtu.

Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler

112'DEN EKİPLERİNDEN YARDIM İSTENDİ

Aracın üzerine çıkan sürücüsü C.G. ve eşi Z.G.'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri çekilen halatlarla çifti kurtardı.

Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler
Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler
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Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler Evde düşen yaşlı kadının imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti Evde düşen yaşlı kadının imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekleyen çiftin imdadına jandarma ekipleri yetişti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekleyen çiftin imdadına jandarma ekipleri yetişti! - Son Dakika
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