Araçtaki iki kişinin dereye uçtuğu kaza, Çamlıhemşin ilçesi Zilkale köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
Zilkale istikametinden Çamlıhemşin istikametine seyir halindeki C.G. kontrolündeki araç, viraja hızlı girmesiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çat Deresi'ne uçtu.
Aracın üzerine çıkan sürücüsü C.G. ve eşi Z.G.'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri çekilen halatlarla çifti kurtardı.
Sağlık ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekleyen çiftin imdadına jandarma ekipleri yetişti! - Son Dakika