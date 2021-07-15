Rize\'de Devam Eden Aşırı Yağışlar Hakkında-2

BASIN DUYURUSU

15. 07. 2021

(Saat 00. 15 itibarıyla)

Rize ili genelinde bugün aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Rize ili Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu 30'a yakın ihbarın alındığı bilgisi alınmıştır.

Rize ili Muradiye Beldesi; Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği, göçük altında 3 vatandaşımızın olduğu bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, İtfaiye, Sağlık ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir.

Güneysu ilçesinde 1 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmıştır.

Tedbir amacıyla 14. 07. 2021 tarihi gündüz saatlerinde Erzurum ilinden görevlendirilen arama kurtarma personeli bölgede çalışmalara başlamış olup Trabzon ilinde bekletilen Samsun ekibi de Rize ilinde çalışmalara katılmıştır.

Taşkın nedeniyle yolu kapanan Güneysu ilçesine bağlantı yolundan ulaşım sağlanmaktadır.

Rize ilindeki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla; Erzurum, Samsun, Ordu, Amasya, Erzincan, Sivas ve Tunceli il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Tokat il AFAD'dan da bir ekip tedbir amacıyla Trabzon iline sevk edilmiştir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Rize ili Çayeli ilçesi bakır istasyonunda metrekareye 190 kg, Çayeli ilçesinde metrekareye 148 kg, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kg yağış düştüğü bilgisi alınmıştır.

Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği