Rize'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Rize'de kedi kurtarma operasyonu

01.08.2022 10:02
Rize'de kedi kurtarma operasyonu

Rize'de dikenli otların arasına düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rize'de dikenli otların arasına düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Küçükcaferpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan araçların geçtiği sırada korkan kedi dikenli otların arasına düştü. Kedisinin dikenli otların arasına düştüğünü gören sahibi olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat ve merdiven yardımı ile dikenli otların arasına inerek kediyi bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti. - RİZE

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Çayeli, kedi, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika
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