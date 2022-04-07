Dilenci operasyonu - Son Dakika
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Dilenci operasyonu

07.04.2022 20:32
Dilenci operasyonu

Rize'de zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Rize'de zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ramazan nedeniyle il dışından Rize'ye gelen şahısların cadde ve sokaklarda duygu sömürüsü yoluyla kazanç sağlamaya çalıştığı şikayetleri üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Cadde, sokak ve hastane önlerini dolaşan zabıta ekipleri, karşılaştıkları dilencileri uyardı. Şeyh Camii önünde dilenen R.K isimli şahıs Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapan görevliler, topladığı paralara da el koydu. Yine duygu sömürüsü yoluyla kazanç sağlamaya çalışan yabancı uyruklu şahıs da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Ali Maşalacı/ İHA)

Dilenci operasyonu
Dilenci operasyonu
Dilenci operasyonu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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