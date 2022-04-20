Rize'de dış cephe iyileştirme çalışması başlatıldı - Son Dakika

Rize Belediyesi, Atatürk Caddesi üzerindeki binalarda dış cephe iyileştirme çalışması başlatıldığını bildirdi.

Rize Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Eczaneler Bölgesi olarak bilinen yapılarda Rize Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle cephe rehabilitasyonu çalışması anlaşması yapıldığı belirtildi.

Restorasyon çalışmalarının önemine vurgu yapılan açıklamada, "Yöresel mimarinin çizgilerin kullanılacağı proje kapsamında 18 binada cephe rehabilitasyonu yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hibesiyle gerçekleştirilen proje kapsamında binalarda bulunan reklam tabelaları da düzenlenerek estetik bir görünüme kavuşturulacak." ifadelerine yer verildi.

Çalışmanın örnek olması açısından önemine dikkat çekilen açıklamada, şehir estetiğine, kültürel ve tarihi dokuya uygun olarak iyileştirme çalışmalarına başlandığı, cephe rehabilitasyon çalışmalarının belirlenen program ve imkanlar doğrultusunda devam edeceği kaydedildi.