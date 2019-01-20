Rize'de "Doğu Türkistan" Konferansı
19 dakika önce
RİZE (İHA) – Rize'de düzenlenen "Doğu Türkistan'da Neler Oluyor" konulu konferansta katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.
RİZE (İHA) – Rize
'de düzenlenen " Doğu Türkistan
'da Neler Oluyor" konulu konferansta katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Genç Sağlık Sen
Rize Şubesi tarafından düzenlenen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an tilavetiyle başladı. Doğu Türkistan'da yaşananların yer aldığı slayt gösterisinin oynatıldığı sırada katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Doğu Türkistan Maarif Derneği Genel Sekreteri Abdullahad Abdurrahman Ablethajım, Doğu Türkistan'da yaşananlarla hakkında katılımcılara bilgi verdi. Konferansa Memur-Sen
Başkanı Resul Usta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik
ve vatandaşların yanı sıra Rize'de eğitim gören Doğu Türkistan başta olmak üzere yabancı öğrenciler katıldı. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:42 Kaynak: İHA
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