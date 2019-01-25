Rize'de Doğu Türkistan Protestosu

Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri'ne yapılan zulüm Rize'de protesto edildi.

Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri'ne yapılan zulüm Rize'de protesto edildi.



Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulmü protesto etmek için bir grup vatandaş Rize Sahil Camii'nde bir araya geldi. Kılınan cuma namazının ardından açtıkları 'Zulme sessiz kalma, Doğu Türkistan kan ağlıyor' yazılı pankartla yürüyüşe geçen grup, sloganlar atarak Uygur Türkleri'ne yönelik asimile çalışmalarını protesto etti. Merkez Tucuoğlu Memişağa Parkı'nda son bulan yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Grup adına konuşma yapan Ömer Abacı, herkesi zulme karşı birlik olmaya çağırarak, "Kızıl Çin tarafından asimile edilmek istenilen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin aile birlikleri bozulmaktadır. Müslüman Türk aileleri içerisinde Çinli erkekler yetişmekte, Müslüman Türk erkekleri kamplarda toplanmaktadır. Bilinçli olarak yapılan bu politikalara karşı bütün dünya sessiz kalmaktadır. 18 Kasım 1884 tarihinde katil Çin Devletleri tarafından işgal edilen ata topraklarımızda o günden bu güne soydaşlarımız Uygur Türklerine zulüm etmektedir" dedi.



Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri'nin İslami vazifelerini yerine getiremediklerini dile getiren Abacı, "İslam'ın gerekleri olan oruç tutmaları, namaz kılmaları, Kur'an okumaları yasaklanmaktadır. Dillerini unutmaları için çeşitli politikalar izlenmektedir. Bu sebeple Doğu Türkistan kan ağlıyor. Ben İslam Örgütü Konferansına ve Arap Birliğine sesleniyorum. Bizler Ortadoğu'daki gelişmelere sessiz kalmıyoruz. Sizler de Doğu Türkistan'daki konularda sokaklara dökülmelisiniz. Doğu Türkistan'da öldürülen bir kadın, Şam'da, İstanbul'da ve Bağdat'ta öldürülmüştür" ifadelerini kullandı.



Protesto gösterisi basın açıklamasının ardından sona erdi. - RİZE

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